Прокуратурою внесено позови на рішення Масандрівської селищної ради
Знову земля...
Прокуратурою Ялти внесено позови на рішення Масандрівської селищної ради від 28 вересня щодо надання п’яти підприємствам земельних ділянок площею від 3,1 га до 5,5 га у с.Данилівка для будівництва рекреаційних комплексів.
Як повідомляє прес-служба прокуратури Криму, наявні у раді документи з цього приводу свідчать, що рішення про надання згоди на оформлення землевпорядної документації депутатами приймалося поспішно, в результаті чого порушено норми закону.
Зокрема, посадові особи селищної ради не з’ясували той факт, що передбачені до надання земельні ділянки знаходяться за межами населеного пункту, а тому даний орган місцевого самоврядування не має права ними розпоряджатися.
Крім того, підприємствами до клопотань про надання землі додано не всі документи, визначені Земельним кодексом України, що в свою чергу унеможливлює прийняття об’єктивного рішення про землекористування.
"Враховуючи зазначені порушення, наступного дня, тобто 29 вересня, незаконне рішення Масандрівської селищної ради опротестовано прокуратурою м. Ялти. У передбачений законодавством десятиденний строк протести прокурора розглянуто не було, а тому 8 листопада прокуратурою міста незаконне рішення оскаржено у судовому порядку", - кажуть у прес-службі.