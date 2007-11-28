Порятунок - у сорбенті?

Українські учені пропонують екологічно безпечну технологію нейтралізації наслідків розливу нафтопродуктів в Чорному морі, що стався внаслідок корабельних аварій в Керченській протоці.

Як передає УНІАН, на прес-конференції у Сімферополі активісти Партії зелених України заявили, що у складі сорбенту «Еколан», розробленого українськими вченими, штами бактерій, які харчуються нафтопродуктами. Сорбент можна розповсюджувати декількома способами: розпорошувати з повітря (скидаючи речовину з вертольота) або з судна.

За даними співробітника Інституту стійкого розвитку України Олексія РОЩІНА, «один кілограм (сорбенту – УНІАН) зможе ввібрати 10 кілограм нафтопродуктів».

«Зелені» вже звернулися до Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій з пропозицією використовувати сорбент, проте відповідь з міністерства поки не надійшла. При цьому російська сторона (спецпідрозділ «Антистихія» Міністерства з надзвичайних ситуацій РФ) вже звернулася до учених України з пропозицією про співпрацю, заявив А.РОЩІН.

Як повідомляв УНІАН, 11 листопаду через шторм в Керченській протоці було пошкоджено більше десятка суден. В результаті в морі опинилося від 1,2 тисяч тонн до 2 тисяч тонн мазуту (за різними даними), а також 6,8 тисяч тонн сірки. Порушено кримінальну справу за фактом забруднення моря.

Екологи та «зелені» заявили, що нафтова пляма дрейфує і вже розтягнулася вздовж узбережжя Південного берега Криму. Вони стверджують, що якщо сьогодні не вжити термінових заходів, то існує загроза, що в Криму ”курортні сезони будуть зірвані протягом трьох, чотирьох, п`яти років”.

Фото Reuters.