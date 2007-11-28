Курси Нацбанку
100 ЄВРО - 751.1370 грн.
На сьогодні, 28 листопада, Нацбанк України встановлює такі офіційні курси гривні до іноземних валют: 100 доларів США - 505.0000 грн., 100 ЄВРО - 751.1370 грн., 10 російських рублів - 2.0772 грн., 100 англійських фунтів стерлінгів - 1045.3511 грн.
Офіційні курси гривні до інших іноземних валют:
100 австралійських доларів - 440.7046
100 азербайджанських манатів - 595.9405
10 білоруських рублів - 0.0235
100 датських крон 100.7332
100 естонських крон - 48.0064
100 ісландських крон - 8.0044
100 казахстанських тенге - 4.1877
100 канадських доларів - 508.6592
100 латвійських латів - 1075.3572
100 литовських літів - 217.5443
100 молдовських леїв - 44.8184
100 норвезьких крон - 92.9625
100 польських злотих - 203.2847
100 сінгапурських доларів - 349.7239
100 словацьких крон - 22.3832
100 СПЗ - 807.0574
100 турецьких лір - 411.6947
10000 туркменських манатів - 9.7115
1000 угорських форинтів - 29.0373
100 узбецьких сумів - 0.3929
100 чеських крон - 28.0621
100 шведських крон - 80.6503
100 швейцарських франків - 460.0864
100 юанів женьміньбі (Китай) - 68.3909
1000 японських єн - 46.9138