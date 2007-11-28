Курси Нацбанку

100 ЄВРО - 751.1370 грн.

На сьогодні, 28 листопада, Нацбанк України встановлює такі офіційні курси гривні до іноземних валют: 100 доларів США - 505.0000 грн., 100 ЄВРО - 751.1370 грн., 10 російських рублів - 2.0772 грн., 100 англійських фунтів стерлінгів - 1045.3511 грн. Офіційні курси гривні до інших іноземних валют: 100 австралійських доларів - 440.7046 100 азербайджанських манатів - 595.9405 10 білоруських рублів - 0.0235 100 датських крон 100.7332 100 естонських крон - 48.0064 100 ісландських крон - 8.0044 100 казахстанських тенге - 4.1877 100 канадських доларів - 508.6592 100 латвійських латів - 1075.3572 100 литовських літів - 217.5443 100 молдовських леїв - 44.8184 100 норвезьких крон - 92.9625 100 польських злотих - 203.2847 100 сінгапурських доларів - 349.7239 100 словацьких крон - 22.3832 100 СПЗ - 807.0574 100 турецьких лір - 411.6947 10000 туркменських манатів - 9.7115 1000 угорських форинтів - 29.0373 100 узбецьких сумів - 0.3929 100 чеських крон - 28.0621 100 шведських крон - 80.6503 100 швейцарських франків - 460.0864 100 юанів женьміньбі (Китай) - 68.3909 1000 японських єн - 46.9138

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter