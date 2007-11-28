Курси Нацбанку

00:01, 28 листопада 2007
Крым
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100 ЄВРО - 751.1370 грн.

На сьогодні, 28 листопада, Нацбанк України встановлює такі офіційні курси гривні до іноземних валют: 100 доларів США - 505.0000 грн., 100 ЄВРО - 751.1370 грн., 10 російських рублів - 2.0772 грн., 100 англійських фунтів стерлінгів - 1045.3511 грн.

Офіційні курси гривні до інших іноземних валют:

100 австралійських доларів - 440.7046

100 азербайджанських манатів - 595.9405 

10 білоруських рублів - 0.0235

100 датських крон 100.7332 

100 естонських крон - 48.0064

100 ісландських крон - 8.0044

100 казахстанських тенге - 4.1877

100 канадських доларів - 508.6592

100 латвійських латів - 1075.3572 

100 литовських літів - 217.5443

100 молдовських леїв - 44.8184

100 норвезьких крон - 92.9625

100 польських злотих - 203.2847

100 сінгапурських доларів - 349.7239

100 словацьких крон - 22.3832

100 СПЗ - 807.0574

100 турецьких лір - 411.6947

10000 туркменських манатів - 9.7115

1000 угорських форинтів - 29.0373

100 узбецьких сумів - 0.3929

100 чеських крон - 28.0621

100 шведських крон - 80.6503

100 швейцарських франків - 460.0864

100 юанів женьміньбі (Китай) - 68.3909

1000 японських єн - 46.9138

 

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