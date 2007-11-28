У Криму збудують логістичний комплекс

Компанія «XXI Століття» придбала 100% у новому проекті логістичного комплексу в Сімферополі.

Логістичний комплекс матиме площу близько 100 000 м.кв. Його будівництво заплановане на перший квартал 2009 р., а закінчення – на другу половину 2010 р.

Земельна ділянка площею 18,8 га знаходиться в довгостроковій оренді до 2056 р., повідомляє прес-служба компанії «XXI Століття».

Компанія «XXI Століття» вже завершила дослідження ринку й розробку концепції логістичного комплексу й на даний час готується до проведення тендеру на проектні роботи.

Це вже сьомий проект логістичного комплексу в портфелі компанії «XXI Століття» в доповнення до проектів у Києві, Одесі, Дніпропетровську й Харкові.