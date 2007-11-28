Янукович сказав гуляти тиждень

Київ. 28 листопада. УНІАН. Кабінет міністрів на сьогоднішньому засіданні прийняв рішення про те, що дні з 1 по 7 січня є вихідними.

Як передає кореспондент УНІАН, у відповідному розпорядженні уряду передбачено перенесення робочих днів із середи 2 січня на суботу 12 січня, з четверга 3 січня на суботу 26 січня, і з п`ятниці 4 січня на суботу 9 лютого.

Нагадаємо, що 5 і 6 січня 2008 року, відповідно, вихідні - субота і неділя, 7 січня - Різдво.