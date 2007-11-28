Черномирдін: Винні власники суден

Київ. 28 листопада. УНІАН. Надзвичайний і Повноважний Посол Росії в Україні Віктор ЧЕРНОМИРДІН заявляє, що компанії - власники суден, затонулих у Керченській протоці, наслідком чого стала екологічна катастрофа, - понесуть відповідальність повною мірою перед Україною й перед Росією.

Як передає кореспондент УНІАН, про це посол сказав на прес-конференції в середу.

«Винні компанії, які здійснювали перевезення, й вони за це відповідатимуть повною мірою перед усіма - перед Україною й перед Росією, тому що і там, і там є забруднення, завдано шкоду природі, й найголовніше, загинули люди», - сказав він.

При цьому посол зазначив, що всі, хто винен відповідатимуть за всіма правилами й законами, які прийняті і в Росії, і в міжнародній практиці.

При цьому він зазначив, що компанії - власники суден, затонулих у Керченській протоці, відповідатимуть у тому числі й матеріально.

Як повідомляв УНІАН, 11 листопада в акваторії Азово-Чорноморського басейну внаслідок шторму силою 5-6 балів сталися НП із 13 морськими суднами, з яких 5, - затонули, а 8 суден сіли на мілину. В результаті в морі опинилося близько 1,2 тонн мазуту, а також 6,8 тисяч тонн сірки. Порушено кримінальну справу за фактом забруднення моря.

Також під час пошуково-рятувальних робіт було врятовано 58 членів екіпажів і знайдено тіла 4 загиблих матросів. Доля 19 моряків – невідома.