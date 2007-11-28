Мінтранс про збитки від аварії у протоці

Київ. 28 листопада. УНІАН. Міністерство транспорту та зв`язку вважає, що компенсація збитків від корабельної аварії в Керченській протоці має бути розрахована за міжнародними стандартами.

Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр транспорту та зв`язку Микола РУДЬКОВСЬКИЙ повідомив сьогодні на звітній конференції за результатами діяльності відомства.

«Компенсація має бути справедливою, розрахованою за міжнародними стандартами, й саме пропозицією української сторони було записати (компенсації – УНІАН) не відповідно до нашого або російського законодавств, а відповідно до міжнародних норм, що істотно відрізняється від рівня, передбаченого в нашому законодавстві», - зазначив міністр.

При цьому він підкреслив, що без компенсації з боку страхових компаній, якими було застраховано небезпечний вантаж, не обійдеться, але на все потрібен час - процедури займуть не один місяць.

М.РУДЬКОВСЬКИЙ нагадав, що свого часу Одеса та її порт одержали від розливу декількох десятків тонн нафти від власників винного в цьому судна компенсацію в розмірі 30 млн. доларів.

Як повідомляв УНІАН, Міністерство закордонних справ України звернулося до російської сторони з проханням вжити заходів щодо виконання міжнародних угод судновласниками, чиї судна спричинили екологічну катастрофу в Керченській протоці.

Як зазначив речник МЗС України Андрій ДЕЩИЦЯ, зараз не можна говорити про якісь очевидні суми, оскільки ще немає результатів експертиз, «але ситуація близька до катастрофічної, й ті, хто винні, мають нести відповідальність згідно з міжнародними угодами».

11 листопада в акваторії Азово-Чорноморського басейну внаслідок шторму силою 5-6 балів сталися НП із 13 морськими суднами, з яких 5 затонули, а 8 суден сіли на мілину. В результаті в море потрапило близько 1,2 тонн мазуту, а також 6,8 тис. тонн сірки. Порушено кримінальну справу за фактом забруднення моря.