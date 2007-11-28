У Ялті відкриють пам`ятник Тарасу Шевченку

18:00, 28 листопада 2007
Крым
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8 грудня - 14.00. У сквері імені Шевченка в центрі Ялти відкриють пам`ятник Тарасу Шевченку.

Пам`ятник Тарасу Шевченку було виготовлено в Аргентині. Його зроблено з бронзи, вага - 2,5 тонни, висота – 3 метри.

На відкриття пам`ятника планують прибути представники Всеукраїнського добродійного фонду «Фундація ім. Т.Шевченка», канадської діаспори, Секретаріату Президента.

 

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