”Грінпіс”: Ліквідація наслідків катастрофи у протоці може зайняти до 10 років

Екологічні наслідки катастрофи в Керченській протоці 11 листопада, де в море з постраждалих кораблів вилилося близько двох тисяч тонн нафтопродуктів, можуть бути ліквідовані не раніше ніж через 5-10 років.

Як повідомляє РІА «Новости», про це говориться у зверненні, направленому ”Грінпіс” на адресу прем`єр-міністра Росії Віктора ЗУБКОВА, а також прем`єр-міністра України Віктора ЯНУКОВИЧА.

"Якщо нафтопродукти не будуть повністю зібрані до початку березня 2008 року, велика вірогідність різкого погіршення екологічної ситуації. Зокрема, не виключена можливість повторної і ще більш масової загибелі птахів", - говориться в документі.

Шторм 11 листопада став причиною безпрецедентних подій в Азовському і Чорному морях: за один день затонули чотири судна, шість сіли на мілину, два танкери одержали пошкодження. З танкера ”Волгонефть-139”, що розламався, в море вилилося близько двох тисяч тонн мазуту. Крім того, на затонулих суховантажах було близько семи тисяч тонн сірки.