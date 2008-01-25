Цього року у Криму планується зібрати не менш, як 1,5 млн. тонн зерна

У Криму цього року планується зібрати не менш, як 1,5 млн. тонн зерна, 85% якого буде отримано за рахунок озимої групи зернових.

Як повідомляє прес-служба Радміну автономії, у всіх категоріях господарств Криму озимі культури під урожай 2008 року посіяні на площі 520,4 тисяч гектарів, зокрема зерно – 504,3 тисяч гектарів.

На кінець січня у хорошому стані знаходяться близько 40% посівів, в задовільному – близько50 %, у прорідженому – 13 %, загибелі посівів поки немає.

Працівники готуються захистити посіви від хвороб і шкідників, готуються провести підгодівлю озимих культур на площі більше, як 500 тисяч гектарів, виконують комплекс агротехнічних заходів щодо догляду за садами і виноградниками на площі 40 тисяч гектарів та ін.