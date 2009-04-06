«Французька весна» додасть українцям культурних вітамінів

Разом з весною календарною до України прийшла французька художня весна.

Впродовж квітня змучених браком культурних вітамінів українців чекає велика порція живильних елементів для душі - кінопрем`єр, арт-виставок, розмов з художниками, повідомляє ICTV.

«Французька весна», яка стала вже традиційною, стартувала в столичному Гідропарку оригінальним дійством «Дивацтва на воді».

Матьє Арден, директор Французького культурного центру: "Ми прив`язані до стихій. Два роки тому у нас були вогні, минулого року - повітря, а зараз - шоу на воді. Це одна з наших провідних ниточок, нитка Аріадни, яка нас веде від стихії до стихії".

П`ятидесятихвилинний спектакль обійшовся у фантастичних 100 тисяч євро. Але захоплення і вдячність українського глядача цього, безумовно, вартують.

Денис Казван, директор з комунікацій PinchukArtCentre: "Ми бачимо, що люди настільки втомилися від цих щоденних негараздів, складної економіки, що вони навпаки тягнуться до культурного, світлого. Французька весна - вже український бренд, вона минає, але у нас на неї всі чекають".

Отже, у програмі - фестиваль допрем`єрних показів, довга ніч короткого метражу, арт-виставки, зустрічі з письменниками і багато інших художніх вітамінів-подій.

З детальною програмою можна ознайомитись тут.

Фото УНІАН