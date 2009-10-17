В Україні буде музей сакрального мистецтва під відкритим небом

У Тернополі створять музей сакрального мистецтва під відкритим небом. Як повідомив кореспонденту УНІАН керівник прес-служби міської ради Олег УДИЧ, з відповідною ініціативою виступив міський голова Роман ЗАСТАВНИЙ. “В області є чимало старовинних дерев’яних церков, які поступово руйнуються, бо в селах збудували нові храми і старі почали занедбуватися. Ми готові такі храми перевезти до Тернополя та розмістити у парку “Топільче”, – сказав О.УДИЧ.

За його словами, наразі погодження на надання храмів надали священики з с. Горинка Кременецького району (церква збудована у 1887 році – УНІАН) та с. Колодно Збаразького району (церква Святого Миколая, збудована у 1575 році – УНІАН). “Ми розуміємо, що на перевезення, складання і встановлення церков у парку необхідні чималі кошти. Тим паче, що все це потрібно зробити так, щоб нічого не пошкодити. Також треба ще дослідити готовність грунтів у парку для встановлення на них відповідних споруд. Оскільки на всі ці цілі необхідні мільйони гривень, для створення музею залучатимуть не лише бюджетні кошти, а й меценатські”, – зазначив О.УДИЧ.

Він додав, що після встановлення церков у музеї під відкритим небом, вони не будуть закріплені за жодною конфесією. Навпаки згідно з задумом в цих церквах зможуть по черзі відправляти літургії представники різних традиційних християнських церков.

“Головна суть ідеї – зберегти пам’ятку архітектури”, – наголосив О.УДИЧ.