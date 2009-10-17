У Сумах відбудеться «Bach-fest-2009»

Чотирнадцятий щорічний фестиваль органної та камерної музики «Bach-fest-2009» пройде в Сумах з 18 по 29 жовтня в залі обласної філармонії. В цьому році сумчани зможуть відвідати шість концертів, в яких візьмуть участь виконавці з України, Росії, Австрії та Швеції. Під час виступів музикантів звучатимуть автентичні та експериментальні інтерпретації творів Йогана-Себастяна Баха і музика епохи бароко.

Як передає кореспондент УНІАН, відкриє фестиваль концерт скрипаля з Києва заслуженого артиста України Кирила СТЕЦЕНКА. У програмі – твори Баха для скрипки.

Наступного дня – у понеділок, 19 жовтня, запланований виступ киян – камерного ансамблю «Perola Barocca» і Наталії ХМЕЛЕВСЬКОЇ (сопрано). Вони виконають музичні твори ХVІ-ХVІІІ століть.

Третій концерт – органний. 21 жовтня свою майстерність сумчанам продемонструє органіст і клавесиніст з Австрії Йоган ТРУММЕР.

Далі у програмі фестивалю – 24 і 25 жовтня – концерти росіян і шведів.

Фінальний акорд - виступ виконавців із Сум та Шостки, які 29 жовтня у залі Театру юного глядача представлять велику концертну програму.

Фестиваль «Bach-fest» заснований об’єднанням громадян Сумської міської організації розвитку органної та камерної музики «Органум». Останній, починаючи із 1993 року провів уже 37 музичних фестивалів, у тому числі 16 міжнародних фестивалів органної та камерної музики «Органум», три фестивалі джазової музики «Jazz-fest», 13 фестивалів «Bach-fest» та ряд інших.