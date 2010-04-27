Український піаніст переміг на міжнародному конкурсі в Барселоні

Український піаніст Денис Жданов став лауреатом міжнародного музичного конкурсу Maria Canals de Barcelona в Барселоні (Іспанія). Про це повідомляє Корреспондент.net.

Крім першої премії, українець завоював також три спеціальні нагороди: за краще виконання іспанської музики, премію як наймолодший фіналіст і приз слухацьких симпатій за результатами голосування слухачів.

Про це повідомив на прес-конференції президент Міжнародного благодійного фонду Миролюб Дмитро Крейсман.

Він розповів, що зі 160 заявок на конкурс Maria Canals de Barcelona відібрали 91 учасника з 26 країн.

Педагог Жданова, професор Борис Федоров повідомив, що молодий музикант родом з Чернігова. На одному з музичних конкурсів його помітила викладач Київської спеціалізованої музичної школи ім. Лисенко Тетяна Абаєва і запросила на навчання до школи.

Навчаючись у школі ім. Лисенка та потім у Національній музичній академії України ім. Чайковського, Жданов неодноразово ставав лауреатом престижних міжнародних музичних конкурсів.

Сам піаніст на прес-конференції зазначив, що перемога на конкурсі в Барселоні є певним рубежем в його музичній діяльності. За словами піаніста, ця перемога дасть йому можливість почати концертну діяльність в інших країнах.

"Я сподіваюся виправдати довіру журі і слухачів конкурсу", - сказав Жданов.

Слід зазначити, що українські класичні музиканти працюють на найпрестижніших сценах світу, оскільки на батьківщині класична музика - низькооплачуваний продукт. При цьому українці досягають чималих висот.

Так, наприклад, у червні 2009 року виходець із України завоював престижну американську театральну премію Тоні (Tony Awards). Того ж року київський скрипаль Вадим Борисов увійшов до числа переможців міжнародного конкурсу Симфонічний оркестр YouTube.

Тим часом колишня киянка Яна Саленко стала примою Берлінської опери - тепер її називають найкращою в Німеччині і однією з кращих у світі.