У Києві закінчуються зйомки мінісеріалу Біла гвардія

У Києві добігають кінця зйомки 10-серійної екранізацією роману Михайла Булгакова "Біла гвардія" з Костянтином Хабенським і Михайлом Пореченковим.

Фільм знімають російські кінематографісти. Режисером виступив Сергій Снєжкін. Київський етап зйомок - останній у роботі над фільмом.

Усі павільйонні зйомки відбулися в Санкт-Петербурзі, вулиці на початку XX століття знімали в старовинному Виборзі. На цьому тижні зйомки стрічки продовжилися в Києві.

У понеділок, 24 січня, знімальна група разом з Хабенським, який грає військлікаря Олексія Турбіна, прибула на Володимирську гірку. Зі сценою з Хабенським упоралися за два дублі. Решта ж час пішов на панорамні зйомки і на сцени, в яких загін червоноармійців стріляв по пам`ятнику Володимиру.

На наступний день зйомки перебазувалися на Андріївський узвіз, де знімали, як Олексій Турбін прийшов до зруйнованого рідного дому. Заради цієї сцени Андріївський узвіз повністю перекрили.

Потім до знімального процесу приєдналися Михайло Пореченков (Мишлаєвський), Євген Стичкін (Карась) і 19-річний син Михайла Єфремова - Микола (Миколка Турбін).

Щоб отримати "те саме Місто" і приховати нашарування сучасності, творці фільму зістарили Київ. Так, наприклад, пластикові вікна по всій вулиці закрили дерев`яними віконницями, будинки облагородили вивісками Магазинъ, Ресторанъ. З будівлі музею зняли меморіальну булгаківську табличку, а пам`ятник письменнику замаскували дерев`яним різьбленим парканом. Пошкоджену бруківку припорошили штучним снігом, на ліхтарі навішали фальшиві бурульки.

У найближчі дні до Хабенського і компанії приєднаються Сергій Гармаш і зірка 9-ї роти Артур Смольянинов.

Режисер фільму зазначив, що стрічка не політична, і всі гострі кути, що стосуються української визвольної боротьби в 20 столітті, він згладжувати не буде. Снєжкін стверджує, що знімає фільм у відповідності з оригіналом.

"Не треба коня і трепетну лань змішувати в одну справу. Те, що зараз відбувається в 2011 році, і те, що було в 1918, це неправильно. Це не має відношення до справи", - сказав Снєжкін.

Вихід фільму на великі екрани запланований на осінь 2011 року.

Нагадаємо, що продюсером Білої гвардії виступив Олександр Роднянський, продюсер Залюдненого острова, а сценаристами - київські фантасти Марина і Сергій Дяченко.

Корреспондент