Ступка: без підтримки держави не буде і кінематографу

Народний артист України Остапа СТУПКА вважає, що без державної підтримки кінематографа Україна не матиме вітчизняного кіно.

Як передає кореспондент УНІАН, про це актор сказав під час майстер-класу, який він провів у Харківському державному університеті мистецтв ім. Котляревського в рамках III Міжнародного кінофестивалю «Харьковская сирень».

Торкаючись проблем вітчизняного кінематографа, О.СТУПКА сказав: «Якщо не буде підтримки держави, то не буде і кінематографа. Кіно - це ідеологія, на яку просто необхідно виділяти великі гроші».

Актриса і журналіст Марися ГОРОБЕЦЬ, яка взяла участь у зустрічі зі студентами університету, відзначила належний рівень та організацію харківського фестивалю. «Минулого року, - сказала вона, - ми з Остапом були ведучими на кінофестивалі у Києві. Я вам щиро скажу, що рівень кінофестивалю «Харьковская сирень», його організації на порядок вище київського».

Говорячи про своє враження від кінофестивалю «Харьковская сирень», О.СТУПКА зазначив: «Коли є професіоналізм, коли є хороша організація, коли ти працюєш на славу, то якість такої роботи одразу ж видно, видно її високий рівень. У Харкові ми побачили таку роботу. Це добре, тому що не можна інакше».

Б.СТУПКА розповів про роботу в кіно, поділився зі студентами секретами акторської майстерності та своїми творчими планами. Він також розповів про свої враження від зустрічей з французькими акторами, зокрема Жаном-Полем БЕЛЬМОНДО, які беруть участь у фестивалі.