Фотографи пропонують киянам поглянути на місто по-новому

У столичній галереї «Арт Плюс» відкривається фотовиставка "Київські мотиви. Новий погляд", яка триватиме з 24 травня по 16 червня.

На цій виставці представлені роботи як широко відомих фотомитців (з фондів Національної спілки фотохудожників), так і талановитої молоді.



Олександр Чапцев показує Київ середини 90-х, початку 2000 років, у світлинах зразу пізнаєш відомі архітектурні, духовні, культурні пам`ятки столиці, а також маловідомі куточки з одноповерхової приватної забудови Києва (вул. Дружня, Радісна, Тагільська, Сонячна..)

Олександр Задирака показує Київ з висоти пташиного польоту, разом з автором ви пролітаєте над Києво-Печерскою лаврою, Черепановою горою, Подолом.

Андрій Котлярчук представляє галерейні роботи надруковані з архівних плівкових матеріалів, які навіють на глядача приємні ностальгічні ноти.

Молоді автори Роман Мотізов та Сергій Павлов покажуть сучасний мегаполіс з висоти хмарочосів, вечірні транспортні розв`язки, новобудови та елементи архітектури та декору сучасної забудови міста. Докладніше про фотопроект можна дізнатися тут.

Роман Михайлюк представить художні панорами Києва, надруковані зі слайдових орігіналів формата 6х20см.

Також в експозиціі представлені роботи Володимира Фаліна, Валерія Соловйова, Олександра Синиці, Олександра Тимошенка, Олексія Карповича.

Зустріч із деякими авторами (Сергій Павлов, Роман Мотізов, Олександр Чапцев...) відбудеться в суботу 28 травня о 16.00 в фотогалереї, запрошуються всі охочі.

Виставка "Київськи мотиви. Новий погляд" експонується з 24 травня по 16 червня, щодня з 11.00 до 19.00, вхід вільний.

Адреса: м.Київ, вул. Борщагівська, 154 ТРЦ "Материк", 2-й поверх , галерея "Арт Плюс".

