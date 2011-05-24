У Львові покажуть мультфільм Сальвадора Далі та Волта Діснея

У Львові під час ХІ фестивалю кіноавангарду “Несхоже кіно” покажуть маловідомий мультфільм Сальвадора Далі та Волта Діснея «Доля» (Destino), роботу над яким розпочали ще 1945 року. Анімацію знаних митців покажуть 24 травня в кіно-фотоклубі «5х5», що на розі вул. бр. Рогатинців та пл. Коліївщини. Загалом протягом трьох днів охочим у межах «Несхожого кіно» покажуть 19 шедеврів світової анімації.

Про це ZAXID.NET повідомив модератор Клубу Олег Яськів.

У перший день (24 травня) 7 фільмів: „Доля” (1946-2003, США) режисерів - Сальвадор Далі та Волт Дісней; „Сон смішної людини” (2008, Росія) режисера Алєксандра Пєтрова; «Людина без голови» (2006, Аргентина-Франція), режисер Хуан Дієго Соланас; «Казка про плаваючий світ» (2001, Франція-Японія), режисер Ален Ескаль; „Китайські акварелі” (1988, Китай), режисери - Те Вей, Ху Тао Цзинь; „Йо-йо між зірками” (2004, Великобританія), режисер Марк Краст; „Престо” (2009, США), режисер Дог Світленд.

У другий день (26 травня) представлять 6 фільмів: „Вальс з Баширом” (2008, Ізраїль) режисера Арі Фольмана; „Батько і донька” (2000, Нідерланди-Бельгія), режисер Майкл Дудок де Віт; „Кінематограф” (2009, Польща), режисер Томек Багінскі; „Будинок з маленьких кубиків” (2008, Японія), режисер Куніо Като; „Смерть кита” (2001, Франція), режисер Жером Бульбе; „Піаніно” (2005, США), режисер Аідан Гіббонс.

У третій день (27 травня) ще 6 фільмів представлять до огляду поціновувачам анімації: „Уявна опера” (1993, Великобританія), режисер Паскаль Рулен; „Кришталева гармоніка”(1968, СРСР) режисера Андрєя Хржановского; „Суперечка джентльменів” (2006, Франція), режисер Францізко Руіз; “Ця дорога вгору” (2008, Великобританія), режисери А.Сміт та А.Фолкс; „Вітер вздовж берега” (2005, Росія), режисер Іван Максімов; „Овертайм” (2006, Франція), режисери Орі Атлан, Тібо Берлан.

Початок сеансів - 18.30.