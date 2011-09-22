"Океан Ельзи" готується до концерту із симфонічним оркестром. На ньому лунатимуть улюблені хіти з різних альбомів у звичній для гурту манері. А класичні музиканти ж доповнюватимуть фірмовий океанівський стиль своїми мелодіями. Ексклюзивну програму зіграють спершу у московському Кремлі, а шостого та сьомого жовтня в київському Палаці Україна. На репетиції заслухалась Ольга Петрів.

Класика огранічно влилася в Океан. Океан не буде тихим та камерним, а таким як завжди - бурхливим. Тільки з доповненням оркестрових партій. Диригент уже привчає оркестр до драйву. Змах диригентської палички - скрипки з віолончелями так і заплакали від голосу Вакарчука.

Скрипалькам такий спів до душі. Вакарчук до скрипок теж не байдужий. Цей концерт спеціально для великих міст -Києва, Мінська, Москви та Санкт-Петербургу. До ідеї вживити в Океан трохи оркестру підштовхнули москвичі.

У Кремлі гратиме не цей оркестр, а місцевий - при Міністерстві внутрішніх справ Російської Федерації. У Києві ж "Океанів" чекають уже після Москви. У Палац Україна народ так і рветься - тому задоволення своїм фанатам океанівці розтягнуть на два дні.

5 канал