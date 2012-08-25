Ліна Костенко закликала українців «прокинутися»

Закон «Про засади державної мовної політики» увійде в історію як ганебна тріада – Валуєвський циркуляр, Емський указ і Закон гамадрилів, підписаний президентом. Про це написала Ліна Костенко у статті «Ніч державності» у газеті «День».

Ліна Костенко нагадує, що півстоліття тому Євген Маланюк означив стан України в історії як «Ніч бездержавності».

«Отож Маланюк написав «Ніч бездержавності», коли не було держави. А виявляється, що і з державності теж можна зробити ніч. То чи не час вже писати «Ніч державності»?», - пише Ліна Костенко.

«Щоразу до Дня Незалежності влада робить якийсь подарунок. То авіашоу над Скнилівським аеродромом, то Ново-Богданівські феєрверки, то аварію на шахті ім. Засядька. Цього року подарувала закон «Про засади державної мовної політики». Провела його так віртуозно, в такий шулерський спосіб, розвівши опозицію «как котят», аж сама замилувалася: «оцените красоту игры», - йдеться у статті.

«Що ж, оцінили. Найвищий імперський бал. Цей закон увійде в історію як ганебна тріада - Валуєвський циркуляр, Емський указ і Закон гамадрилів, підписаний президентом. До речі, саме в ці дні наступного року - 150-літній ювілей Валуєвського циркуляра», - зазначає Ліна Костенко.

«Свою лепту внесли й комуністи: до Дня Прапора пропонують скасувати державний прапор і герб. Теж непоганий подарунок до Дня Незалежності», - додає вона.

Як пише Ліна Костенко, раніше День Незалежності відзначали військовим парадом.

«А ниньки буде Парад вишиванок. Надзвичайно яскраве дійство, особливо з огляду на становище країни і атмосферу в суспільстві. Очолить парад, очевидно, колона кровосісів з борцем з папєрєднікамі у вишиванках принципово партійного синього кольору», - пише Ліна Костенко.

«А щоб хто не здумав протестувати біля Українського дому, – на Європейській площі розмістять величезний квітник, ніде ногою ступити. Якщо ж, все-таки, з’являться якісь порушники спокою, то на це є спецпризначенці, «Беркути» й «автозаки», - оцініть красоту терміну. Вас возили у воронках, гнали по етапу, тепер в Україні вдосконалений транспорт - авто для заключенных. Навіть не ув’язнених, а відверто, без церемоній, на перспективу, – заключенных. Йдеться ж бо до спільного економічного простору, митного, культурного й некультурного. Дезінформаційний простір і так уже спільний», - зазначає вона.

«Так що «Не спи, моя рідна земля, прокинься, моя Україно!», якщо не хочеш, щоб тебе й надалі кошмарило», - підсумувала Ліна Костенко.

Тиждень