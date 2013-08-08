Влада заспокоїла: продавати ван Гога та Родена для порятунку Детройта не будуть

Робота ван Гога з Колекції Detroit Institute of Arts

Американська влада не має наміру продавати предмети мистецтва з музею Detroit Institute of Arts (DIA), щоб оплатити борги Детройта.

Про це повідомляється в четвер на порталі MLive з посиланням на губернатора штату Мічіган Ріка Снайдера.

В американських ЗМІ з'явилася інформація, що влада штату, до якої перейшов контроль над фінансами міста, продасть деякі експонати, пише РІА Новости.

Раніше антикризовий менеджер Детройта Кевін Орр звернувся до фахівців Christie's Appraisals для оцінки вартості належних місту предметів мистецтва в музеї, які, за даними агентства Bloomberg, можуть коштувати не менше 2,5 мільярда доларів.

"Немає поточних планів продати майно. Не можна стверджувати, що йде продаж тільки тому, що була оцінка", - сказав губернатор. За словами Снайдера, оцінка є частиною процедури банкрутства.

У DIA зібрані великі колекції світового живопису і одна з найбільших у США колекція європейського живопису: від античного до сучасного. Серед творів, якими володіє DIA, є роботи таких топових авторів як Тіціан, Рембрант, Рубенс, Брейгель-старший, ван Гог, Пікассо, Роден.