Уряд США відмовився рятувати Детройт від банкрутства

Про це сказав, відповідаючи на запитання журналістів, прес-секретар Білого дому Джей Карні.

"Лідери штату Мічіган кажуть, що питання про фінансову неспроможність має бути вирішене між Мічиганом, Детройтом і кредиторами. І ми думаємо, що це правильно. Ми, звичайно, розглядаємо різні варіанти й інші способи допомоги Детройту ... Ми турбуємося за жителів Детройта та штату і будемо допомагати їм рухатися вперед ", - цитує РІА "Новости".

Однак він відповів негативно на запитання, чи хоче федеральний уряд заплатити за боргами міста.

Прес-секретар не став говорити, які конкретні заходи готує Білий дім для допомоги жителям міста, але згадав, що політика президента Обами сприяла відновленню автомобільної індустрії - ключової в економіці міста.

Влада Детройта, штат Мічиган, оголосили в четвер про банкрутство через неможливість виплатити майже 20-мільярдні борги. Кризовий керуючий міста Кевін Орр планує провести реструктуризацію боргу до 2014 року. Передбачається, що багато кредиторів не отримають майже нічого. Місто перебуває в кризі, його населення скоротилося з 2000 року більш ніж на чверть - до 700 тисяч осіб.