Президент М'янми подав у відставку, "щоб відпочити"
10:43, 21 березня 2018Курйози
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Президент приступив до виконання своїх обов'язків у березні 2016 року.
Фото Soe Zeya Tun / REUTERS
Президент М'янми Тхін Чжо оголосив про свою відставку.
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Про це повідомляє передає Reuters. Як пояснюється в Facebook президентської адміністрації, глава держави прийняв таке рішення через бажання «відпочити від виконання своїх обов'язків». Т.в.о. голови держави стане віце-президент Мьїн Шві.
Незадовго перед Тхіном про свою відставку оголосив спікер нижньої палати Парламенту М'янми Він Мьїн. Він своє рішення не мотивував.
І президент, і спікер парламенту приступили до виконання своїх обов'язків у березні 2016 року.
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