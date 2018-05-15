В Індонезії дві маленькі дівчинки осідлали гігантського пітона (відео)

У Facebook ці кадри зібрали близько трьох мільйонів переглядів, а також чималу кількість критики на адресу батьків двох дівчаток.

В Індонезії дві маленькі дівчинки осідлали гігантського сітчастого пітона і, сміючись, "проїхалися" на ньому верхи.

Про це повідомляє Daily Mail.

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Сітчастий пітон вважається однією з найдовших і сильних змій у світі, але дівчинки, сівши на нього верхи, виглядають щасливими, радіють і сміються.

У ролику, знятому в Індонезії, маленька дівчинка впевнено вмощується з ногами на спину пітона, який повзе повз неї по двору. Друга дівчинка виявилася менш успішною в "подорожі" на змії і їй швидко стало нудно.

За інформацією Daily Mirror, у Facebook ці кадри зібрали близько трьох мільйонів переглядів, а також чималу кількість критики на адресу батьків двох дівчаток.

Відео: News Dog Virals

Раніше УНІАН повідомляв, що великий сітчастий пітон задушив королівську кобру, після чого помер від її отрути.

Сітчастий пітон - неотруйна змія з родини пітонових, мешкає в Азії. Сітчастий пітон є найдовшою змією світової фауни. Найбільш великі особини номінативного підвиду в дикій природі можуть виростати щонайменше до 7 метрів у довжину.