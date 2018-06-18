У Львові влаштували оголену фотосесію навпроти міськради (фото)

14:30, 18 червня 2018
Курйози
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Очевидець показав кадри фотосесії / фото varta1.com.ua

Про це з посиланням на очевидця Євгена Кутейнікова повідомляє "Варта1".

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"Зйомки проводилися з балкону найдорожчої ресторації Галичини "Масони", яка розташована на площі Ринок, 14 (2 поверх). Гарні дівчата. Серед білого дня. Фотосесія на площі Ринок навпроти головного входу до міської ради. Вам подобається?", – написав очевидець. 

Раніше у Львові на розі вулиць Січових стрільців та Гнатюка пара зайнялась сексом на даху багатоповерхівки.

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Теги: #Львів#фотосесія