У Львові влаштували оголену фотосесію навпроти міськради (фото)
14:30, 18 червня 2018Курйози
1885 0
За словами очевидця, зйомки проводилися серед білого дня.
Очевидець показав кадри фотосесії / фото varta1.com.ua
У Львові навпроти міської ратуші дівчата влаштували оголену фотосесію.
Про це з посиланням на очевидця Євгена Кутейнікова повідомляє "Варта1".
Читайте такожУ Києві активістка Femen прийшла на допит в пов'язці на стегнах і зі списом (фото, відео)
"Зйомки проводилися з балкону найдорожчої ресторації Галичини "Масони", яка розташована на площі Ринок, 14 (2 поверх). Гарні дівчата. Серед білого дня. Фотосесія на площі Ринок навпроти головного входу до міської ради. Вам подобається?", – написав очевидець.
Раніше у Львові на розі вулиць Січових стрільців та Гнатюка пара зайнялась сексом на даху багатоповерхівки.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter