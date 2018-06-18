У Львові влаштували оголену фотосесію навпроти міськради (фото)

За словами очевидця, зйомки проводилися серед білого дня.

У Львові навпроти міської ратуші дівчата влаштували оголену фотосесію.

Про це з посиланням на очевидця Євгена Кутейнікова повідомляє "Варта1".

Читайте такожУ Києві активістка Femen прийшла на допит в пов'язці на стегнах і зі списом (фото, відео)

"Зйомки проводилися з балкону найдорожчої ресторації Галичини "Масони", яка розташована на площі Ринок, 14 (2 поверх). Гарні дівчата. Серед білого дня. Фотосесія на площі Ринок навпроти головного входу до міської ради. Вам подобається?", – написав очевидець.

Раніше у Львові на розі вулиць Січових стрільців та Гнатюка пара зайнялась сексом на даху багатоповерхівки.