У Китаї зареєстрували торгові марки для унітазів "Роналду", соку "Мессі" та каструль "Суарес"

Презервативи «Зідан» і штучні груди «Бекхем» очікують розгляду національним управлінням по торговим маркам Китаю.

Китайські компанії зареєстрували нові торгові марки з іменами популярних футболістів.

Серед товарів є унітаз «Роналду», піжама «Погба», шини «Неймар», фруктовий сік «Мессі» і каструлі «Суарес», передає Медуза з посиланням на Daily Mail.

Презервативи «Зідан» і штучні груди «Бекхем» очікують розгляду національним управлінням по торговим маркам Китаю.

Як пише Daily Mail, зараз на одного Ліонеля Мессі припадає близько 166 товарів з його ім'ям у назві.

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На реєстрацію «Неймара» вже подано тридцять заявок, ще чотирнадцять - на «Суареса» і сім - «Погба».

Це стало можливим завдяки діючим в Китаї законам. Представникам спортсменів потрібно самостійно реєструвати імена й назви в їх китайському написанні, інакше торгові марки зможуть присвоїти і використати місцеві бізнесмени.

Наприклад, товари з китайським написанням імені Кріштіану Роналду були вперше зареєстровані компанією з Гонконгу в 2008 році. З тих пір ім'я футболіста в обхід офіційних представників ставлять на туалети і посудомийні машини.

Іноді торгові марки в Китаї реєструють і самі спортсмени. У 2007 році Мессі подав сім заявок на виробництво ліцензованих товарів, а Роналду - п'ятнадцять. Серед заявок виявилися настільні ігри, зубна паста, листівки, дезодоранти та будинки пристарілих.