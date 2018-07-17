Соцмережі перетворили на мем «тріумфальний танок» Макрона на ЧС-2018 (фото)
Президент Франції Еммануель Макрон дуже емоційно відреагував на перемогу французької збірної у фіналі ЧС-2018.
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На одному з найбільш вдалих кадрів минулого чемпіонату Макрона відзняли у стані тріумфу на VIP-трибуні стадіону «Лужники».
Ефектний знімок французького лідера почав жити власним життям в інтернеті. Користувачі Twitter, Instagram та 9GAG зробили на основі фото величезну кількість фотожаб, де Макрон постає в образі пристрасного танцюриста, чарівника, бійця MMA, героя історичних подій, фільмів та відеоігор.
En y regardant près de plus on comprend ce qui s'est est passé au défilé du 14 Juillet !#championdumonde2018#rafale#macron#celebration#14Juillet2018pic.twitter.com/wmnCMK00sJ— Antoine EISELE (@Antoine_ESL) 16 липня 2018 р.
Et parce que je suis une grande enfant qui aime s'est amuser, j'ai détourné la photo de Macron à la finale de la coupe du monde avec Photoshop... Oui oui je sais... On s'est amuse comme on peut ! . . . . . #macron #france #worldcup #emmanuelmacron #coupedumonde2018 #championdumonde #instagram #меми #photoshop #detournement #détournementphoto #topito #drole #humour #maviedemaman #mamanblogueuse #blogdemaman
Нагадаємо, в квітні соцмережі "підірвав" мем з Трампом і Макроном.