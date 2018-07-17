Соцмережі перетворили на мем «тріумфальний танок» Макрона на ЧС-2018 (фото)

Ефектний знімок французького лідера почав жити власним життям в інтернеті.

Еммануель Макрон на фіналі ЧС-2018

Президент Франції Еммануель Макрон дуже емоційно відреагував на перемогу французької збірної у фіналі ЧС-2018.

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На одному з найбільш вдалих кадрів минулого чемпіонату Макрона відзняли у стані тріумфу на VIP-трибуні стадіону «Лужники».

Ефектний знімок французького лідера почав жити власним життям в інтернеті. Користувачі Twitter, Instagram та 9GAG зробили на основі фото величезну кількість фотожаб, де Макрон постає в образі пристрасного танцюриста, чарівника, бійця MMA, героя історичних подій, фільмів та відеоігор.

Нагадаємо, в квітні соцмережі "підірвав" мем з Трампом і Макроном.