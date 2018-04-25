Поховали Путіна: мережі "підірвав" мем з Трампом і Макроном (фото)

11:07, 25 квітня 2018
Курйози
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Трамп і Макрон посадили дерево / фото twitter.com/NashaCanada

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У подарунок американській президентській парі вони привезли саджанець дуба з Белло Вуд — французького лісу, який американські війська відбили у німецької армії у Першій світовій війні, передає "Медуза".

Дерево вирішили посадити на галявині біля Білого дому; це повинно було стати символічним жестом дружби народів. Але щось пішло не так.

Фотографія, на якій президенти Франції і США власноруч садять дерево, а за цим спостерігають їхні дружини у парадних костюмах, одразу стала мемом. Багато хто вважає, що Дональд Трамп нарешті зробив щось корисне:

Ну і, звичайно, лунали припущення, що президенти закопують чийсь труп:

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Як повідомляв УНІАН, президент Франції Еммануель Макрон приїхав до Вашингтона на зустріч з президентом США Дональдом Трампом.

Під час зустрічі глава американської держави сказав, що у них з Макроном "особливі стосунки", після чого змахнув лупу з плеча французького президента.

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Теги: #Трамп#Путін#Макрон#меми