Поховали Путіна: мережі "підірвав" мем з Трампом і Макроном (фото)

У мережі з'явився колаж, на якому Трамп і Макрон "поховали" Путіна.

Президент Франції Еммануель Макрон разом з дружиною Бріжит Макрон прилетів до США з офіційним триденним візитом.

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У подарунок американській президентській парі вони привезли саджанець дуба з Белло Вуд — французького лісу, який американські війська відбили у німецької армії у Першій світовій війні, передає "Медуза".

Дерево вирішили посадити на галявині біля Білого дому; це повинно було стати символічним жестом дружби народів. Але щось пішло не так.

Фотографія, на якій президенти Франції і США власноруч садять дерево, а за цим спостерігають їхні дружини у парадних костюмах, одразу стала мемом. Багато хто вважає, що Дональд Трамп нарешті зробив щось корисне:

which pink floyd album is this pic.twitter.com/a0uQx6rsNp — Hunter Lurie (@hunterlurie) April 23, 2018

Lars von Trier you've done it again pic.twitter.com/FkHJTEu40B — Jeremy D. Larson (@jeremydlarson) April 23, 2018

The new Sopranos season is the best pic.twitter.com/IAgj3gLvm3 — Mathieu von Rohr (@mathieuvonrohr) April 24, 2018

Previously in Desperate housewives pic.twitter.com/Oc8i0PsvNw — Antoine-K Mokrane (@AntoineMokrane) April 24, 2018

[hushed David Attenborough voiceover] watch as the siberian tangerine troglodyte spends a rare few seconds of duty in actual labor pic.twitter.com/o1ZMNv4pvh — shauna (@goldengateblond) April 23, 2018

Ну і, звичайно, лунали припущення, що президенти закопують чийсь труп:

Путіна отруюють на спокій. pic.twitter.com/F8NOb66Zr4 — Nasha Canada (@NashaCanada) April 24, 2018

looks like they're burying a body......... like the BODY OF OUR DYING DEMOCRACY!!!!



ha ha get it https://t.co/vUMgpal8vZ — Katherine Krueger (@kath_krueger) April 23, 2018

Як повідомляв УНІАН, президент Франції Еммануель Макрон приїхав до Вашингтона на зустріч з президентом США Дональдом Трампом.

Під час зустрічі глава американської держави сказав, що у них з Макроном "особливі стосунки", після чого змахнув лупу з плеча французького президента.