Користувачі Google Maps перейменували Верховну Раду на Верховну Зраду

Більшість користувачів сервісу оцінили роботу Ради на 1 бал.

Користувачі сервісу Google Maps перейменували Верховної Ради України у Верховну Зраду України.

Крім того, користувачі залишили відомству десятки негативних відгуків, що дозволило знизити рейтинг установи до 2,5 з 5. Більшість користувачів сервісу оцінили роботу Ради на 1 бал.

Як повідомляв УНІАН, розлючені хакери записали будівлю Роскомнадзору як «гей-бар» на картах Google. Також вони перейменували відомство у "Роскомпозор".