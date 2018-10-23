Користувачі Google Maps перейменували Верховну Раду на Верховну Зраду
09:35, 23 жовтня 2018Курйози
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Більшість користувачів сервісу оцінили роботу Ради на 1 бал.
Користувачі знизили рейтинг установи до 2,5 з 5 / фото УНІАН
Користувачі сервісу Google Maps перейменували Верховної Ради України у Верховну Зраду України.
Крім того, користувачі залишили відомству десятки негативних відгуків, що дозволило знизити рейтинг установи до 2,5 з 5. Більшість користувачів сервісу оцінили роботу Ради на 1 бал.
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скріншот
Як повідомляв УНІАН, розлючені хакери записали будівлю Роскомнадзору як «гей-бар» на картах Google. Також вони перейменували відомство у "Роскомпозор".
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