этот материал доступен на русском

Користувачі Google Maps перейменували Верховну Раду на Верховну Зраду

09:35, 23 жовтня 2018
Курйози
1097 0
Користувачі знизили рейтинг установи до 2,5 з 5 / фото УНІАН

Крім того, користувачі залишили відомству десятки негативних відгуків, що дозволило знизити рейтинг установи до 2,5 з 5. Більшість користувачів сервісу оцінили роботу Ради на 1 бал.

скріншот
скріншот

Як повідомляв УНІАН, розлючені хакери записали будівлю Роскомнадзору як «гей-бар» на картах Google. Також вони перейменували відомство у "Роскомпозор".

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #Київ#Рада#Верховна Рада