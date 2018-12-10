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У Німеччині відбувся забіг Санта-Клаусів (відео)

11:38, 10 грудня 2018
Курйози
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У марафоні під назвою взяли участь понад 1000 осіб, одягнених у костюм Діда Мороза.

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Чоловіки і жінки, діти і люди похилого віку одягли костюми казкових персонажів і рушили за рекордами. Кажуть, таку кількість Сант в інших європейських містах не бачили. Організатори пояснюють, що подібні заходи придумують для одного: привчити людей займатися спортом не тільки влітку, але й взимку.

Разом з Сантами біжать і ельфи в зелених костюмах, і навіть хатні улюбленці. У Михендорфі змагання Санта-Клаусів проходять десятий рік поспіль.

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Теги: #Германия