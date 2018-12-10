У Німеччині відбувся забіг Санта-Клаусів (відео)
11:38, 10 грудня 2018Курйози
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Чоловіки і жінки, діти і люди похилого віку одягли костюми казкових персонажів і рушили за рекордами.
У німецькому містечку Michendorf стартував забіг Сант
У неділю, 9 грудня, в східно-німецькому місті Михендорф (40 км від Берліна) відбувся новорічний забіг Санта-Клаусів.
У марафоні під назвою взяли участь понад 1000 осіб, одягнених у костюм Діда Мороза.
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Чоловіки і жінки, діти і люди похилого віку одягли костюми казкових персонажів і рушили за рекордами. Кажуть, таку кількість Сант в інших європейських містах не бачили. Організатори пояснюють, що подібні заходи придумують для одного: привчити людей займатися спортом не тільки влітку, але й взимку.
Разом з Сантами біжать і ельфи в зелених костюмах, і навіть хатні улюбленці. У Михендорфі змагання Санта-Клаусів проходять десятий рік поспіль.
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