У Будапешті влаштували забіг Санта-Клаусів (фоторепортаж)

Сотні чоловіків, жінок і дітей, одягнених в костюми святкового старого, вирішили пробігтися по вулицях, щоб зібрати гроші для благодійності.

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