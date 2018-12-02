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У Будапешті влаштували забіг Санта-Клаусів (фоторепортаж)

19:21, 02 грудня 2018
Фотозвіти
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REUTERS

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Сотні чоловіків, жінок і дітей, одягнених в костюми святкового старого, вирішили пробігтися по вулицях, щоб зібрати гроші для благодійності.

Червоні костюми, капелюхи і сиві бороди учасникам видавали на місці, для цього треба було лише попередньо зареєструватися для участі у забігу.

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Теги: #Санта Клаус#Будапешт