У Будапешті влаштували забіг Санта-Клаусів (фоторепортаж)
19:21, 02 грудня 2018Фотозвіти
122 0
Сотні чоловіків, жінок і дітей, одягнених в костюми святкового старого, вирішили пробігтися по вулицях, щоб зібрати гроші для благодійності.
REUTERS
Напередодні Різдва у столиці Угорщини – Будапешті – влаштували масовий забіг новорічних чарівників – Санта-Клаусів.
Читайте такожУ Львові відкрили резиденцію Святого Миколая (фоторепортаж)
Сотні чоловіків, жінок і дітей, одягнених в костюми святкового старого, вирішили пробігтися по вулицях, щоб зібрати гроші для благодійності.
Червоні костюми, капелюхи і сиві бороди учасникам видавали на місці, для цього треба було лише попередньо зареєструватися для участі у забігу.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter