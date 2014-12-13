Вчені знову запустять Великий адронний колайдер

Європейська організація з ядерних досліджень (ЦЕРН) готує Великий адронний коллайдер (БАК) до другого трирічного циклу досліджень. Про це в п'ятницю, 12 грудня, було оголошено на 174-й сесії ради ЦЕРН, повідомляє Lenta.ru з посиланням на прес-реліз організації.

На даний час фахівці проводять всі необхідні підготовчі тести. Після дворічної зупинки включено кріосистеми, які мають охолодити найбільший у світі прискорювач елементарних частинок до температури 1,9 градуса вище абсолютного нуля. 9 грудня магніти однієї восьмої частини кільця були запитані до рівня, який необхідний для досягнення робочої енергії 6,5 трильйона електронвольт.

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Згідно з планом робіт, дослідження на БАК знову почнуться в березні 2015 року, причому рівень енергії буде вдвічі більшим, ніж при першому запуску у 2012-му. У ході експериментів на прискорювачі запустять зустрічні пучки протонів, енергія їх зіткнень сягатиме 13 тераелектронвольт. Цей рівень ніколи не був досягнутий в минулому ні на одному з прискорювачів світу.

«За допомогою цього нового енергетичного рівня БАК відкриє нові горизонти як для фізики, так і для майбутніх відкриттів, - заявив генеральний директор ЦЕРН Рольф Хойер. - Я з нетерпінням чекаю, щоб побачити те, що природа приготувала для нас».

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Дворічна модернізація була необхідна, зокрема, для перевірки і заміни 10 тисяч 170 високовольтних з'єднань між надпровідними магнітами. Неполадки з цими сполуками привели у вересні 2008 року до зупинки роботи БАК. Крім того, фахівцям було потрібно посилити захист чутливого електронного обладнання в тунелі від іонізуючого випромінювання.

Основна мета нових експериментів полягає у вивченні властивостей бозона Хіггса, про відкриття якого було оголошено в 2012 році. Також вчені планують здійснити перевірку сучасних теорій темної матерії, додаткових просторових вимірів і суперсиметрії.