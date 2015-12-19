Імперські штурмовики і R2D2 супроводжували спікера президента США на брифінгу в Білому домі (фото, відео)

Про це повідомляє The Guardian.

"Сьогоднішня прес-конференція буде трохи незвичайною", − зазначив Ернест, звертаючись до присутніх.

Відзначається, що даний брифінг передував закритому показу сьомого епізоду "Зоряних воєн" для членів сімей військовослужбовців, загиблих під час бойових дій, які також були присутні у залі.

Раніше УНІАН повідомляв, що сьомий епізод кіносаги "Зоряні війни" побив рекорд за касовими зборами за перший вечір прокату в США і Канаді.