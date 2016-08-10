Білка вкрала залишену у парку камеру GoPro й влаштувала зйомку (відео)

Як передає PetaPixel, білка вела зйомку протягом двох хвилин, направивши камеру прямо перед собою.

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Користувач Viva Frei опублікував на YouTube відеоролик, знятий білкою "від першої особи".

Раніше УНІАН повідомляв, що в Каліфорнії мавпи вкрали камеру і влаштували фотосесію з друзями.