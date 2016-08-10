Білка вкрала залишену у парку камеру GoPro й влаштувала зйомку (відео)
21:59, 10 серпня 2016Курйози
6175 0
У мережі з'явилося відео, зняте білкою, яка викрала залишену у парку увімкнену камеру GoPro.
Білка викрала камеру / Скріншот
Як передає PetaPixel, білка вела зйомку протягом двох хвилин, направивши камеру прямо перед собою.
Читайте такожНепроханий гість: в Австралії коала "окупувала" будинок мешканців, що виїхали (фото)
Користувач Viva Frei опублікував на YouTube відеоролик, знятий білкою "від першої особи".
Раніше УНІАН повідомляв, що в Каліфорнії мавпи вкрали камеру і влаштували фотосесію з друзями.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter