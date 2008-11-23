Брюс Вілліс подав до суду на малайзійського принца

Відомий голлівудський актор Брюс Вілліс подав позов проти малайзійського принца і його компанії, вимагаючи повернути 900 тис. дол. інвестицій, вкладених у підприємство з переробки автомобільних покришок, повідомляє Reuters.

Принц Імран Ібні Туанку Джафар і Датук Вінод Б.Сехар, які очолюють компанію Petra Group, що займається впровадженням екологічних технологій, вже повернули "міцному горішку" 1,1 млн. з інвестованих в проект 2 млн. дол. Затримки з виплатою решти 900 тис. вони пояснюють проблемами, викликаними світовою фінансовою кризою.

РБК