"Райден" і "Скорпіон" в африканському селі: в Гані зняли кумедну пародію на Mortal Kombat

На відео можна побачити знайомих з дитинства персонажів, їх фірмові суперудари, почути легендарні англомовні фрази та знайомі спецефекти.

Трейлер до фільму був представлений студією Kumawood з Гани, яка спеціалізується на низькобюджетних стрічках. Через нестачу грошей на обладнання і костюми фільми мають не дуже високу якість.

Стрічки студії Kumawood славляться своїми рімейками відомих фантастичних фільмів, події яких розгортаються в ганській сільській місцевості.

Частина користувачів висловлюють своє захоплення трейлером до сільського «Mortal Kombat», а деякі жартують, що фільм має расистську спрямованість, адже серед акторів немає жодного «білого».

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"Людина-павук":

Суміш «Матриці» і «Блейда»:

"Термінатор":

"Хижак":