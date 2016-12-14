"Райден" і "Скорпіон" в африканському селі: в Гані зняли кумедну пародію на Mortal Kombat
У західноафриканській країні Гана зняли малобюджетну пародію на культовий фільм Mortal Kombat.
На відео можна побачити знайомих з дитинства персонажів, їх фірмові суперудари, почути легендарні англомовні фрази та знайомі спецефекти.
Трейлер до фільму був представлений студією Kumawood з Гани, яка спеціалізується на низькобюджетних стрічках. Через нестачу грошей на обладнання і костюми фільми мають не дуже високу якість.
Стрічки студії Kumawood славляться своїми рімейками відомих фантастичних фільмів, події яких розгортаються в ганській сільській місцевості.
Частина користувачів висловлюють своє захоплення трейлером до сільського «Mortal Kombat», а деякі жартують, що фільм має расистську спрямованість, адже серед акторів немає жодного «білого».
Читайте такожГра мільйонів Pokemon Go: підбірка кращих жартів про "божевільну" гру (фото, відео)
Також пропонуємо вам оцінити пародії на інші популярні фільми.
"Людина-павук":
Суміш «Матриці» і «Блейда»:
"Термінатор":
"Хижак":