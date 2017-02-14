14 кращих коубів за мотивами "50 відтінків сірого" до Дня всіх закоханих

З нагоди Дня всіх закоханих і виходу другої частини романтично-еротичного фільму "50 відтінків сірого" - "На 50 відтінків темніше" – УНІАН вирішив зібрати добірку з 14 кращих коубів за мотивами цих двох фільмів, які вже другий рік поспіль виходять в прокат як раз напередодні Дня святого Валентина.

1. 50 відтінків Шурика

2. 50 відтінків кримінального чтива

3. 50 відтінків Супермаріо

4. 50 відтінків "ботаніка"

5. 50 відтінків "довгоносиків"

6. 50 відтінків Шелдона

7. 50 відтінків класики

8. 50 відтінків кавказької полонянки

9. 50 відтінків Владислава

10. Альтернативні 50 відтінків сірого

11. 50 відтінків аніме

12. 50 відтінків яєчні з беконом

13. 50 відтінків рожевого

14. 50 відтінків Саші Грей