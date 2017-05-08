У США бджолиний рій атакував стадіон перед бейсбольним матчем (відео)
16:53, 08 травня 2017Курйози
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Прогнати перетинчастокрилих вдалося представнику однієї з команд, який виявився за сумісництвом пасічником.
Позбутися від роя допоміг пасічник/ фото: John Sleezer jsleezer@kcstar.com
На стадіон "Кауфманн" в Канзас-Сіті перед бейсбольним матчем між "Канзас-Сіті Роялз" і "Клівленд Індіенз" увірвався цілий рій бджіл.
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Як пише USA Today, комахи влаштувалися в першому ряду верхньої трибуни перед самою грою, а співробітники стадіону марно намагалися від них позбутися.
На щастя, один із представників "Роялс" Джефф Дікменн виявився професійним пасічником, і навіть без спеціалізованого костюма зміг впоратися із загрозою, не нашкодивши при цьому жодній бджолі.
Аналогічний випадок трапився на цьому стадіоні навесні 2015 року під час тренувальної гри з командою "Ангелів".
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