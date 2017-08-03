Гройсман і баржа: прем'єр відповів на "кавуновий" тролінг (фото)

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман, схоже, відреагував на жарти користувачів мереж щодо його заяви про баржу з кавунами, яка прямує до столиці із Херсона. Так, у своєму Twitter він привітав усіх з Днем кавуна.

Тим, хто потребує ще додаткового натхнення, хочу повідомити, що сьогодні міжнародний день кавуна і привітати з цим святом:) pic.twitter.com/Y4HqF4c8hv — Volodymyr Groysman (@VGroysman) August 3, 2017

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"Дякую усім за гумор, іронії і самоіронії сьогодні усім нам дуже бракує. Тим, хто потребує ще додаткового натхнення, хочу повідомити, що сьогодні Міжнародний день кавуна і привітати з цим святом:)", - йдеться у повідомленні прем'єра.

Нагадаємо, раніше Гройсман заявив про першу за 14 років поставку кавунів з Херсона до Києва на баржі. "Вперше за 14 років херсонські кавуни відправляться в столицю не автошляхами, а річковим транспортом. Це – позитивна новина, яка говорить про те, що річкове сполучення, яке, на жаль, перебуває в занепаді останніми роками, починає відроджуватися", - йшлося у повідомленні прем'єра.

Користувачі соцмереж одразу почали поширювати жарти через цю заяву Гройсмана: