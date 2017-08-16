У Житомирі привітали матерів-героїнь

Сьогодні у Житомирі під час засідання виконкому міськради урочисто привітали трьох матерів-героїнь. Про це кореспонденту УНІАН повідомили у прес-службі Житомирської міської ради.

Читайте такожНа Тернопільщині 21 жінка отримала почесне звання "Мати-героїня"Як зазначається у повідомленні, президент Петро Порошенко своїм указом від 13.05.2017 №129 за материнську самовідданість, зразкове виховання дітей, забезпечення умов для всебічного їх розвитку присвоїв почесне звання «Мати героїня» трьом матерям, кожна з яких виховує п’ятеро дітей. А саме: Любові Лук’янчук та Ларисі П’ятницькій з Житомира і Зої Соловйовій з Донецька, яка зараз також проживає у Житомирі.

Вручивши посвідчення та нагрудний знак «Мати – героїня» цим жінкам, Житомирський міський голова Сергій Сухомлин подякував їм за "материнський подвиг, самовідданість, наполегливу працю та любов, які вони вкладають у виховання своїх дітей".