Рахували півроку: у Німеччині чоловік залишив дітям у спадок 1,2 мільйони дрібних монет

Мешканець містечка Бремерферде залишив дітям у спадок 1,2 мільйони монет номіналом по 1 і 2 пфеніги, які вийшли з обігу у 2002 році після переходу Німеччини на євро.

Чоловік збирав спадок понад 30 років, працюючи водієм вантажівки та відкладаючи дрібні монети у невеликі пакети для заморожування продуктів, повідомляє Європейська правда з посиланням на NDR.de.

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Щоб відвезти монети до банку для обміну на актуальну валюту, дітям померлого довелося винаймати вантажівку, оскільки вага спадку склала 2,5 тонни.

За інформацією видання, перераховувати монети довелося одному з працівників банку. Чоловік проводив підрахунок паралельно з виконанням інших службових обов’язків, витрачаючи близько двох годин щоденно. Остаточно підрахувати спадок він зміг лише через півроку.

Зрештою, спадкоємці забрали гроші, отримавши 8 тисяч євро.

Як повідомляв УНІАН, влітку у Німеччині випустили сувенірну купюру номіналом нуль євро. Купюра випущена лімітованим тиражем в 5000 штук і продається за 2,50 євро.