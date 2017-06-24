У Німеччині з'явилася банкнота номіналом нуль євро

У Німеччині випустили сувенірну купюру номіналом нуль євро. Купюра випущена лімітованим тиражем в 5000 штук і продається за 2,50 євро.

Про це повідомляє Європейська правда з посиланням на Neue Osnabrücker Zeitung.

Купюра створена як туристичний сувенір в основному для колекціонерів і відвідувачів столиці федеральної землі Шлезвіг-Гольштейн.

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Купюра не є платіжним засобом, але Європейський центральний банк офіційно дав дозвіл на її друк.

Купюра друкується на тому ж папері, що і звичайні євро, а також має всі ступені захисту, в тому числі водяні знаки і голограми.

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На купюрі зображений навчальний вітрильник ВМФ Німеччини "Горх Фок II" 1958 року, портом приписки якого є місто Кіль. У 1961-1990 роках цей корабель був зображений на купюрі 10 марок німецького Бундесбанку.