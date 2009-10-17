Перше в історії підводне засідання кабінету міністрів

Кабінет міністрів Мальдівської Республіки, якій загрожує затоплення через кліматичні зміни, провів сьогодні перше у світі підводне засідання. Як передає ІТАР-ТАСС, одягнувшись у підводні костюми з аквалангами, президент країни Махаммед НАШИД і 12 міністрів обговорили під час півгодинного засідання, на глибині шести метрів проблеми існування острівної держави, що складається з 1192 островів.

За прогнозами експертів ООН, підвищення рівня океану на трохи більш як 58 см спричинить затоплення значної частини Мальдівських островів до 2100 року.

У дискусії президент і міністри користувалися жестами, а також грифельними дошками, і наприкінці засідання підписали звернення до всіх держав із закликом домагатися істотного скорочення викидів парникових газів перед запланованою в Копенгагені на грудень Конференції ООН зі зміни клімату. Троє міністрів в "підводному кабінеті" участі не брали, і всі - з поважних причин: двоє за станом здоров`я, а один у зв`язку з діловою поїздкою до Європи.

Для проведення історичного засідання кабінету його учасники пройшли спеціальний курс підготовки, що опанувавши навичками пірнання і роботи під водою. Сам М.НАШИД має диплом інструктора із занурення у відкритому морі професійної асоціації пірнальників.