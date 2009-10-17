Президентові Сербії загрожує штраф за розпиття шампанського на стадіоні
Тадіч заявляє, що тільки чокнувся...
Департамент поліції Белграда передав до суду матеріали для порушення справи про адміністративне правопорушення проти декількох високопоставлених урядовців на чолі з президентом Сербії Борисом Тадічем, йдеться в повідомленні МВС Сербії.
Приводом для звернення стало можливе порушення президентом місцевого закону про поведінку на спортивних об`єктах, який, зокрема, забороняє вживання алкоголю на стадіонах.
Інцидент стався 10 жовтня в ложі арени "Маракана" в Белграді після матчу відбірного турніру чемпіонату світу-2010 Сербія - Румунія, в якому серби перемогли гостей з рахунком 5:0.
Тадіч, нібито, випив келих шампанського за перемогу своєї команди у присутності великої кількості людей. Компанію президентові склали президент Футбольного союзу Сербії Томіслав Караджич, міністр спорту Сніжана Самарджич-Маркович і голова белградського парламенту Олександр Антіч.
Пізніше в інтерв`ю журналістам Тадіч заявив, що не відпивав з келиха, а тільки чокнувся ним з людьми, які знаходилися поруч, проте може заплатити штраф, якщо суд визнає його винним. Самарджич-Маркович також повідомила, що готова сплатити штраф.
Тим часом, з фотографій епізоду, які з`явилися в пресі, не можна однозначно сказати, чи дійсно президент та оточуючі його люди пили з келихів чи тільки символічно підносили їх до губ.