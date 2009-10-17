Президентові Сербії загрожує штраф за розпиття шампанського на стадіоні

Департамент поліції Белграда передав до суду матеріали для порушення справи про адміністративне правопорушення проти декількох високопоставлених урядовців на чолі з президентом Сербії Борисом Тадічем, йдеться в повідомленні МВС Сербії.

Приводом для звернення стало можливе порушення президентом місцевого закону про поведінку на спортивних об`єктах, який, зокрема, забороняє вживання алкоголю на стадіонах.

Інцидент стався 10 жовтня в ложі арени "Маракана" в Белграді після матчу відбірного турніру чемпіонату світу-2010 Сербія - Румунія, в якому серби перемогли гостей з рахунком 5:0.

Тадіч, нібито, випив келих шампанського за перемогу своєї команди у присутності великої кількості людей. Компанію президентові склали президент Футбольного союзу Сербії Томіслав Караджич, міністр спорту Сніжана Самарджич-Маркович і голова белградського парламенту Олександр Антіч.

Пізніше в інтерв`ю журналістам Тадіч заявив, що не відпивав з келиха, а тільки чокнувся ним з людьми, які знаходилися поруч, проте може заплатити штраф, якщо суд визнає його винним. Самарджич-Маркович також повідомила, що готова сплатити штраф.

Тим часом, з фотографій епізоду, які з`явилися в пресі, не можна однозначно сказати, чи дійсно президент та оточуючі його люди пили з келихів чи тільки символічно підносили їх до губ.

РІА “Новости”