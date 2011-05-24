Влада Італії заборонила масаж на пляжах

В Італії заборонили масаж на пляжах. Відповідний наказ підписала заступник міністра охорони здоров'я республіки Франческа Мартіні.

У документі йдеться про те, що масаж, який роблять мандрівні масажисти, може становити небезпеку. "Вони (масажисти) можуть бути некомпетентними, а пляж не підходить для професійного масажу", - зазначено у наказі.

Контроль за діяльністю масажистів на пляжах будуть здійснювати мери міст і місцеві санітарні служби, а також поліцейські. Санкції для порушників будуть досить жорсткими: штраф може досягати 2500 євро.

Місцеві журналісти, утім, виявили, що, попри заборону, масажисти-китайці продовжують ходити пляжами і пропонувати свої послуги. Вони повсюдно рекламують особливу диво-мазь, яка, за їхніми словами, знімає будь-який біль.

Їхня наполегливість має певний успіх - адже вартість масажу на пляжі набагато нижча, аніж у місті. Сеанс у професійного масажиста в місті коштує близько 50 євро, а скористатися послугами масажиста на пляжі можна всього за 20 євро. Проте експерти попереджають, що пляжний масаж може викликати сильний біль у спині, шкірні роздратування і грибок (гігієнічних вимог масажисти не дотримуються).

ТСН