22 грудня 2012 року (початок – о 18:00) в Руському клубі «Культ Ра» (м. Київ, вул. Володимирська, 4) відбудеться забава з нагоди первотворного Різдва − з якого усі наступні «рíздва» пішли...

«Певно, кожен чув про Зимове Сонцестояння – найкоротший світовий день у році – яке щороку припадає на 21 або 22 грудня, – розповідає засновник і провідник Руського клубу «Культ Ра» Олександр Ваврик. – Проте мало хто підозрює, що про ці особливі дні Зими купу тисячоліть тому добре відали наші давні предки: вони були на дві голови кращими зорезнавцями, аніж теперішні сучасники!

Протягом мільйонів років життя Людини напряму залежало і залежить від Сонця. Світить Сонечко, тепло надворі − усі радіють, життя буяє! Нема Сонця − ховайсь у печеру й носа звідти до Весни не висувай!

Тож було чого нашим пращурам радіти і бавитись у найдовшу в році Ніч! Бо після неї обов’язково прийде зростальний День. А за ним неодмінно люта Зима відступить, і знову надійде Весна зі своїм ніжним, теплим Сонечком.

Пращурі наші були людьми простими: називали речі так, як їх розуміли − без жодного модного нині словоблуддя! Якщо після переломного 22 грудня Сонечко починає зростати, світити довше і довше, тоді як його ще назвати, як не День народження Сонця?

У Руському клубі «Культ Ра» ця значуща для усього живого на Землі дата є ще й власним святом: два роки тому 22 грудня «Культ Ра» вперше розчинив свої світлиці для усіх спраглих за привітним затишком і сердечною гостинністю!

Тож долучайтесь до святкування разом з «Культом Ра» та зустріньте Коляду і Різдво Сонця по-справжньому!

Вас чекають наступні зваби:

− смаколики на Святий Вечір (кутя, пироги, узвар – як то звичаєво у нас заведено, та природно-чисті кулінарні витребеньки з кухні іменинника − клубу «Культ Ра»);

− вивчення та співи колядок разом з українськими славнозвісностями;

− обрядове спалення всіх негараздів і гризот відхожого року, аби налегко і зі свіжим натхненням увійти в рік надхожий;

Серед поважних гостей будуть сучасні вепри української культури:

пробивна співунка і письменниця Ірена Карпа;

бійці з гурту «Kozak System»;

казкар для малечі й дорослих Сашко Лірник;

скрипаль-чарівник Василь Попадюк;

гітарист і мандрівник Фома («Мандри»);

кобзар-характерник Тарас Силенко та інші.

Контактна особа:

Олександр Ваврик

Телефони: (067)231-80-16, (044)331-59-48

Веб-сайт: www.kultra.org

E-mail: info@kultra.org