Кролики допомогли британським вченим знайти артефакти кам'яного віку

На південному заході Великобританії кролики допомогли місцевим археологам виявити артефакти кам'яного століття. Вік знахідки становить не менше 8 тис. років, повідомляє ИТАР-ТАСС з посиланням на британську газету Mirror.

Археологи знайшли близько 20 наконечників стріл, а також скребки для обробки шкір, які використовувалися в побуті предками британців. Ґрунтуючись на аналізі знайдених предметів і вивченні особливостей ландшафту місцевих земель, фахівці припустили, що територія могла використовуватися племенами того часу для поховання людей.

Читайте такожІзраїльські археологи розкопали в Ашдоді унікальні гробниці

"Шанс виявити це поховання, напевно, один до мільйона", - зазначив керівник групи археологів Дін Пейтон. Він зазначив, що древні артефакти були хаотично розкидані поруч з кролячими норами: тварини викинули артефакти разом з грудками землі.