У Чернігівській області чоловік намагався перетнути кордон на надувному матраці

17:01, 09 липня 2014
Курйози
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У Чернігівській області прикордонники затримали чоловіка, який на надувному матраці на річці Сож рухався в бік державного кордону України з Білорусією.

Пограничники поймали мужчину на надувном матрасе / dpsu.gov.ua

Як повідомив начальник прес-служби Чернігівського прикордонного загону Олександр Дудко, 7 липня поблизу с. Суслівка Ріпкинського району на р. Сож прикордонний патруль за 50 м від державного кордону України затримав чоловіка, який плив на надувному матраці.

Під час з’ясування обставин правопорушення було встановлено, що затриманий є 28-річним громадянином України, який мешкає в Києві, в розшуку не перебуває, до адміністративної чи кримінальної відповідальності раніше не притягувався. Чоловік приїхав на відпочинок і не знав, що по річці проходить лінія кордону.

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На порушника складено протокол про адміністративне правопорушення за частиною 1 статті 204-1 (незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України) Кодексу України про адміністративні правопорушення та направлено на розгляд до Ріпкинського районного суду Чернігівської області.

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