У США дипломатам заборонили брати участь у "льодовому флешмобі"

Чиновникам Державного департаменту США заборонили брати участь у благодійній акції Ice Bucket Challenge, метою якої є збір пожертв для хворих на бічний аміотрофічний склероз. Про це повідомляє 5 канал із посиланням на Time.

"Існують суворі правила, згідно з якими посадовим особам з держустанов, таким як наші посли, заборонено користуватися своїм службовим становищем в особистих цілях, навіть заради благих намірів", - йдеться у телеграмі, відправленій юристами Держдепу американським дипломатам.

Таким чином, ні американські посли, ні голова Держдепартаменту Джон Керрі не зможуть взяти участь у "льодовому флешмобі".

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Суть флешмобу полягає у тому, що людина, яка обливається водою із льодом, має кинути виклик трьом наступним. Протягом 24 годин вони повинні зробити те ж, або внести пожертву у фонд ALS (бічного аміотрофічного склерозу).

У акції вже взяли участь десятки відомих бізнесменів, спортсменів та артистів.

Президент США Барак Обама не прийняв виклик баскетболіста Леброна Джеймса, але пообіцяв внести $100 до фонду боротьби із захворюванням.

Зірка Голлівуду Він Дізель, обливши себе льодом, передав естафету Володимиру Путіну, однак прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков повідомив журналістам, що, швидше за все, Путін не відповідатиме на виклик.

Кілька днів тому в YouTube з'явився відеозапис, на якому свою порцію крижаної води отримує екс-президент США Джордж Буш-молодший.

Буш заявив, що обливатися холодною водою - не президентська справа, тому він просто випише чек. Саме в цей момент дружина екс-президента Лора облила чоловіка. За два дні відео набрало понад 2 мільйони переглядів.

Відео ALS - AL

За даними Forbes, в період з 29 липня по 19 серпня 2014 було зібрано 22,9 мільйона доларів. За цей же період в 2013 році в фонд пожертвували всього 1,9 мільйона доларів.

Бічний аміотрофічний склероз (ALS) або хвороба Лу Геріга - важке невиліковне захворювання центральної нервової системи, яке призводить до паралічу і атрофії м'язів, включаючи ті м'язи, які відповідають за процес дихання. Як правило, хворі через кілька років помирають від задухи. Відомо лише два випадки зупинки хвороби - у британського астрофізика Стівена Хокінга і британського гітариста Джейсона Беккера.