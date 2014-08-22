США вмовляють Китай, Південну Корею та Сінгапур підтримати санкції проти РФ

США ведуть переговори з Південною Кореєю, Сінгапуром та Китаєм щодо їх підтримки санкцій проти Росії.

Про це в інтерв’ю литовському виданню Alfa.lt розповів координатор Держдепартаменту США з питань санкцій Деніел Фрід, повідомляє Українська правда.

"Як правило, санкції Європейського Союзу підтримує Норвегія, хоча і не є членом ЄС. Вона робить це і в цьому випадку. Швейцарія також не є членом ЄС, але підтримує санкції. Це дуже добре. Ми розмовляємо з Південною Кореєю, Сінгапуром, ми провели консультації з Китаєм. Вони будуть продовжуватися. Чим більше солідарності у світі з приводу цієї проблеми, тим краще", - сказав він.

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За його словами США та Євросоюз після тривалих консультацій застосували дуже схожі, якщо не ідентичні санкції до Росії.

Як вважає Фрід, це є ознакою лідерства та ефективності Європи.

"Європа довела свою ефективність. Це не означає, що санкції негайно повинні вирішити проблеми за один крок. В цьому випадку, очевидно, що вони не були в змозі зробити це. Прикро", – сказав Фрід.

Говорячи про відовідні санкції з боку Москви, він зауважив, що таким чином російська влада зробила крок назад до СРСР та "черг за продуктами".

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"Я підозрюю, що Росія намагатиметься знайти способи зменшити свої власні санкції, щоб уникнути таких проблем", - відзначив він.

Нагадаємо, 29 липня США розширили санкції проти Росії. Того ж дня посли країн-членів ЄС у вівторок під час засідання в Брюсселі ухвалили рішення про введення санкцій третього рівня щодо Російської Федерації.